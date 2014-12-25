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Номер извещения
31401799720
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на поставку компьютеров персональных офисных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2014 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Невский
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютеров персональных офисных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2014 10:00 GMT +325.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401799720Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров персональных офисныхНевский
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2014 10:0025.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401799720Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютеров персональных офисныхНевский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютеров персональных офисных
Начальная цена
4 050 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Компьютер персональный офисный 150 штук. Поставка производится по заявкам заказчика отдельными партиями.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Отсутствуют
52.48.13
Кол-во: 150
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