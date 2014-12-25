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    Главная / Торги / Право заключения Договора на поставку компьютеров персональных офисных

    Право заключения Договора на поставку компьютеров персональных офисных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401799720Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров персональных офисныхНевскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401799720

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения Договора на поставку компьютеров персональных офисных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2014 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация в том числе проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Невский

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютеров персональных офисных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2014 10:00 GMT +325.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401799720Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров персональных офисныхНевский

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2014 10:0025.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401799720Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютеров персональных офисныхНевский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.201526.01.2015 22:5926.01.2015 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401799720Подведение итогов не позднее Поставка компьютеров персональных офисныхНевский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютеров персональных офисных

    Начальная цена

    4 050 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Компьютер персональный офисный 150 штук. Поставка производится по заявкам заказчика отдельными партиями.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика; оплата товара осуществляется с отсрочкой платежа до 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки товара на склад Заказчика
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.13

    Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами

    Документация лота

    Документация в том числе проект договора

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комьютер персональный офисный"

    Кол-во: 150

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