Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Москва, ул.Знаменка 21 г. Москва, пр-т Вернадского 100 г. Москва, ул. Поликарпова 21 г. Москва, Госпитальная пл. 3 г. Москва, ул. Энергетическая 2а Красногорский р-н, п. Новый 3ЦВКГ им. Вишневского Московская обл., г. Можайск-3, в/ч 52025 г. Серпухов, ул. Бригадная 17 г. Москва, ул. Красноказарменная 4/1 г. Москва, пос. Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, в/ч 61899 г. Коломна, ул.Ларцевы Поляны, в/ч 43556, г. Коломна, пр. Артиллеристов 5, в/ч 43556, Московская обл., Новый городок (Кубинка) МО, Наро-Фоминский район, Г.П. Калининец,("Отдых", "Витязи" ТБК, "Калининец" ТБК) г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.35, стр.3 г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68/2 г. Климовск, ул. Школьная, д.50, в/ч 34608 г. Москва, пер. Хользунова 14 г. Москва, ул. Знаменка 19 г. Москва, 1-й Хорошевский пр-д 3 г. Москва, ул. Волочаевская 3/4 г. Москва, ул. Головачева 2 г. Москва, ул. Б.Садовая 14 г. Москва, Фрунзенская наб. 22 г. Москва, ул. Большая Оленья 8а Московская обл., г. Егорьевск - 6, в/ч 48905 г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп.6 г. Москва, пр-д Девичьего поля 4 МО, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 11 г. Москва пер., Большой Козловский 6 г. Москва, 2-й Вязовский пр-д 4а г. Москва, Колымажный переулок 14 г. Москва, ул. Ольховская 25 г. Москва, Ленинградский пр-т 41 г. Москва, ул. Волочаевская 3/4 г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 10 г. Москва, Погонный проезд 10 г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.9 Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >