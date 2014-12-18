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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 12:0018.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401801075Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401801075

    Уникальный номер закупки

    158-ЭКЗ2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2014 17:49

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Котировочная документация 158-ЭКЗ 2014 (изменение сроков)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 238

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    a.chugunova@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чугунова Алина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 12:00 GMT +318.12.2014 12:0018.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401801075Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера Н

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 12:0019.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401801075Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.12.201419.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401801075Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    237 085,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 854,27 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок (информационной карте)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул.Знаменка 21 г. Москва, пр-т Вернадского 100 г. Москва, ул. Поликарпова 21 г. Москва, Госпитальная пл. 3 г. Москва, ул. Энергетическая 2а Красногорский р-н, п. Новый 3ЦВКГ им. Вишневского Московская обл., г. Можайск-3, в/ч 52025 г. Серпухов, ул. Бригадная 17 г. Москва, ул. Красноказарменная 4/1 г. Москва, пос. Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, в/ч 61899 г. Коломна, ул.Ларцевы Поляны, в/ч 43556, г. Коломна, пр. Артиллеристов 5, в/ч 43556, Московская обл., Новый городок (Кубинка) МО, Наро-Фоминский район, Г.П. Калининец,("Отдых", "Витязи" ТБК, "Калининец" ТБК) г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.35, стр.3 г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68/2 г. Климовск, ул. Школьная, д.50, в/ч 34608 г. Москва, пер. Хользунова 14 г. Москва, ул. Знаменка 19 г. Москва, 1-й Хорошевский пр-д 3 г. Москва, ул. Волочаевская 3/4 г. Москва, ул. Головачева 2 г. Москва, ул. Б.Садовая 14 г. Москва, Фрунзенская наб. 22 г. Москва, ул. Большая Оленья 8а Московская обл., г. Егорьевск - 6, в/ч 48905 г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп.6 г. Москва, пр-д Девичьего поля 4 МО, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 11 г. Москва пер., Большой Козловский 6 г. Москва, 2-й Вязовский пр-д 4а г. Москва, Колымажный переулок 14 г. Москва, ул. Ольховская 25 г. Москва, Ленинградский пр-т 41 г. Москва, ул. Волочаевская 3/4 г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 10 г. Москва, Погонный проезд 10 г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.9 Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной, выставления счета, счет-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.3

    Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания"

    Кол-во: 4213

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