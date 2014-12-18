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Номер извещения
31401801075
Уникальный номер закупки
158-ЭКЗ2014
Наименование закупки
Поставка продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2014 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 238
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
a.chugunova@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чугунова Алина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2014 12:00 GMT +318.12.2014 12:0018.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401801075Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера Н
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 12:0019.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401801075Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литера Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания
Начальная цена
237 085,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 854,27 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок (информационной карте)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул.Знаменка 21 г. Москва, пр-т Вернадского 100 г. Москва, ул. Поликарпова 21 г. Москва, Госпитальная пл. 3 г. Москва, ул. Энергетическая 2а Красногорский р-н, п. Новый 3ЦВКГ им. Вишневского Московская обл., г. Можайск-3, в/ч 52025 г. Серпухов, ул. Бригадная 17 г. Москва, ул. Красноказарменная 4/1 г. Москва, пос. Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, в/ч 61899 г. Коломна, ул.Ларцевы Поляны, в/ч 43556, г. Коломна, пр. Артиллеристов 5, в/ч 43556, Московская обл., Новый городок (Кубинка) МО, Наро-Фоминский район, Г.П. Калининец,("Отдых", "Витязи" ТБК, "Калининец" ТБК) г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.35, стр.3 г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68/2 г. Климовск, ул. Школьная, д.50, в/ч 34608 г. Москва, пер. Хользунова 14 г. Москва, ул. Знаменка 19 г. Москва, 1-й Хорошевский пр-д 3 г. Москва, ул. Волочаевская 3/4 г. Москва, ул. Головачева 2 г. Москва, ул. Б.Садовая 14 г. Москва, Фрунзенская наб. 22 г. Москва, ул. Большая Оленья 8а Московская обл., г. Егорьевск - 6, в/ч 48905 г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп.6 г. Москва, пр-д Девичьего поля 4 МО, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 11 г. Москва пер., Большой Козловский 6 г. Москва, 2-й Вязовский пр-д 4а г. Москва, Колымажный переулок 14 г. Москва, ул. Ольховская 25 г. Москва, Ленинградский пр-т 41 г. Москва, ул. Волочаевская 3/4 г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 10 г. Москва, Погонный проезд 10 г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.9 Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4213
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