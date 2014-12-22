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    Главная / Торги / Ремонт помещений в корпусе 23 в осях А-Г, 13-19, на отметке 4,800 м, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Ремонт помещений в корпусе 23 в осях А-Г, 13-19, на отметке 4,800 м, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401799634Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений в корпусе 23 в осях А-Г, 13-19, на отметке 4,800 м, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401799634

    Уникальный номер закупки

    23-298-2014/ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещений в корпусе 23 в осях А-Г, 13-19, на отметке 4,800 м, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2014 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дефектная ведомость

    Документация

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений в корпусе 23 в осях А-Г, 13-19, на отметке 4,800 м, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 10:00 GMT +322.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401799634Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений в корпусе 23 в осях А-Г, 13-19, на отметке 4,800 м, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2014 10:0022.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401799634Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений в корпусе 23 в осях А-Г, 13-19, на отметке 4,800 м, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.201430.12.2014 23:5930.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401799634Подведение итогов не позднее Ремонт помещений в корпусе 23 в осях А-Г, 13-19, на отметке 4,800 м, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений в корпусе 23 в осях А-Г, 13-19, на отметке 4,800 м, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Начальная цена

    2 700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно дефектной ведомости.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сотрудники, выполняющие работы по предмету договора должны являться гражданами РФРаботы на режимном предприятии должны производиться с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующее оформление пропусков, допусков, разрешений). Гарантия на выполненные работы: не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию.Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Поставщика. Работы выполняются без выплаты аванса.Расчёт - производится после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 10 дней.Срок выполнения работ: не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней после заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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