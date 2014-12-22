Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сотрудники, выполняющие работы по предмету договора должны являться гражданами РФРаботы на режимном предприятии должны производиться с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующее оформление пропусков, допусков, разрешений). Гарантия на выполненные работы: не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию.Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Поставщика. Работы выполняются без выплаты аванса.Расчёт - производится после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 10 дней.Срок выполнения работ: не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней после заключения договора.