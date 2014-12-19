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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП412246
Уникальный номер закупки
114
Наименование закупки
паллеты-поддоны
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115516, Москва, , Москва, Кавказский бульвар, д. 57
Почтовый адрес
142000, Московская область, , Домодедовский, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1
Контактный телефон
+7 495 651-92-52 доб. 1428
Факс
+7 495 651-92-52
Адрес электронной почты
e.zaglumina@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заглумина Евгения Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
ДЦ Домодедово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Паллеты 1 кв. 2015
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Паллеты 1 кв. 2015
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ТК «Мираторг»
Все закупки и тендеры «ТК «Мираторг»
Адрес местонахождения
115516, Москва, , Москва, Кавказский бульвар, д. 57
142000, Московская область, , Домодедовский, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1
Отсутствуют
20.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23000
Кол-во: 5000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1650
Кол-во: 80000
Кол-во: 22000
Кол-во: 9000
Кол-во: 6000
Кол-во: 4200
Кол-во: 31500
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