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    Главная / Торги / Поставка товаров хозяйственного назначения в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

    Поставка товаров хозяйственного назначения в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812335Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров хозяйственного назначения в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401812335

    Уникальный номер закупки

    486/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров хозяйственного назначения в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2014 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1340

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    o.fomina@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров хозяйственного назначения в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 10:00 GMT +322.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401812335Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров хозяйственного назначения в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2014 10:0022.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401812335Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров хозяйственного назначения в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    16.01.2015 16:0016.01.2015 16:0016.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401812335Подведение итогов не позднее Поставка товаров хозяйственного назначения в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.01.201516.01.2015 16:0016.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401812335Подведение итогов не позднее Поставка товаров хозяйственного назначения в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров хозяйственного назначения в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

    Начальная цена

    1 050 877,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 Закупочной документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 644013, г.Омск, ул. Каховская, 3, корпус 2, Центральный склад ОАО "ОмскВодоканал"; - 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Отдел хозяйственного обеспечения Дирекции по персоналу ОАО «ОмскВодоканал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.15.5

    Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами хозяйственного назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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