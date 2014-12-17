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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на компрессор винтовой природного газа

    Запрос ценовых котировок на компрессор винтовой природного газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2014 12:0017.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412227Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на компрессор винтовой природного газаБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412227

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на компрессор винтовой природного газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Компрессор метан ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    putenikhin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Путенихин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на компрессор винтовой природного газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2014 12:00 GMT +317.12.2014 12:0017.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412227Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на компрессор винтовой природного газаБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2014 12:0017.12.2014 12:0017.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412227Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на компрессор винтовой природного газаБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412227Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на компрессор винтовой природного газаБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на компрессор винтовой природного газа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    КОМПРЕССОР ПРИРОДНОГО ГАЗА - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, М.О.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Запрос ценовых котировок
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12.3

    Производство воздушных и вакуумных насосов; производство воздушных и газовых компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОМПРЕССОР ПРИРОДНОГО ГАЗА "

    Кол-во: 1

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