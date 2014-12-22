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    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на приобретение лицензий на программное обеспечение ООО «СТМ»

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на приобретение лицензий на программное обеспечение ООО «СТМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 21:5922.12.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401798642Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение лицензий на программное обеспечение ООО «СТМ»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401798642

    Уникальный номер закупки

    303/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на приобретение лицензий на программное обеспечение ООО «СТМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2014 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ №303/25-2014 по Запросу котировок цен

    Документация к ИЗВЕЩЕНИЮ №303/25-2014 о проведении запроса цен

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных и гуманитарных наук

    Ключевые слова:

    программное обеспечение

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение лицензий на программное обеспечение ООО «СТМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 21:59 GMT +322.12.2014 21:5922.12.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401798642Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение лицензий на программное обеспечение ООО «СТМ»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2014 21:5922.12.2014 21:5922.12.2014 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401798642Дата и время вскрытия заявок Приобретение лицензий на программное обеспечение ООО «СТМ»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 19:5929.12.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401798642Подведение итогов не позднее Приобретение лицензий на программное обеспечение ООО «СТМ»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение лицензий на программное обеспечение ООО «СТМ»

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 303/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 303/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 303/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.20

    Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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