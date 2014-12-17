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Номер извещения
ГП412225
Уникальный номер закупки
562-004
Наименование закупки
Поставка в декабре 2014 листового проката марка стали 12ХМ-18 ГОСТ 5520-79: 25х1500х6000 в количестве 12 штук; 30х1500х6000 в количестве 4 штук.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-25
Факс
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Адрес электронной почты
Anna.Shmarykina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шмарыкина Анна Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка в декабре 2014 листового проката марка стали 12ХМ-18 ГОСТ 5520-79: 25х1500х6000 в количестве 12 штук; 30х1500х6000 в количестве 4 штук.Согласно требований прилагаемой заявки №562 от 10.12.2014г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 07:00 GMT +317.12.2014 07:0017.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412225Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в декабре 2014 листового проката марка стали 12ХМ-18 ГОСТ 5520-79: 25х1500х6000 в количестве 12 штук; 30х1500х6000 в количестве 4 штук.Согласно требований прилагаемой заявки №562 от 10.12.2014г.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2014 08:0017.12.2014 08:0017.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412225Дата и время вскрытия заявок Поставка в декабре 2014 листового проката марка стали 12ХМ-18 ГОСТ 5520-79: 25х1500х6000 в количестве 12 штук; 30х1500х6000 в количестве 4 штук.Согласно требований прилагаемой заявки №562 от 10.12.2014г.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.12.2014 12:0017.12.2014 12:0017.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412225Подведение итогов не позднее Поставка в декабре 2014 листового проката марка стали 12ХМ-18 ГОСТ 5520-79: 25х1500х6000 в количестве 12 штук; 30х1500х6000 в количестве 4 штук.Согласно требований прилагаемой заявки №562 от 10.12.2014г.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.201417.12.2014 12:0017.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412225Подведение итогов не позднее Поставка в декабре 2014 листового проката марка стали 12ХМ-18 ГОСТ 5520-79: 25х1500х6000 в количестве 12 штук; 30х1500х6000 в количестве 4 штук.Согласно требований прилагаемой заявки №562 от 10.12.2014г.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка в декабре 2014 листового проката марка стали 12ХМ-18 ГОСТ 5520-79: 25х1500х6000 в количестве 12 штук; 30х1500х6000 в количестве 4 штук.Согласно требований прилагаемой заявки №562 от 10.12.2014г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25х1500х6000 в количестве 12 штук; 30х1500х6000 в количестве 4 штук;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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