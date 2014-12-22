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Номер извещения
ГП412223
Уникальный номер закупки
Извещение 3/14 от 10.12.14
Наименование закупки
Продувочные блоки PB 45/110R (комплект в сборе) и Гнездовые шиберные SB 431
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Продувочные блоки PB 45/110R (комплект в сборе) и Гнездовые шиберные SB 431 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА :Тип: низкоцементный бетонТип связующего: гидравлическоеОсновной материал: табулярный глиноземХимический состав*, %: Al2O3 не менее 95,5; MgO не менее 2,1; SiO2 – не более 0,1; Fe2O3 – не более 0,1; CaO – не более 1,2;Физические свойства*:Температура применения: не выше 1820 °СРазмер зерна: не более 7 ммПлотность: не менее 3,15 г/см3 после обжига при 1000 °СПористость: не более 16,5% после обжига при 1000 °С
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 09:00 GMT +322.12.2014 09:0022.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412223Дата и время окончания срока приема заявок Продувочные блоки PB 45/110R (комплект в сборе) и Гнездовые шиберные SB 431 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА :Тип: низкоцементный бетонТип связующего: гидравлическоеОсновной материал: табулярный глиноземХимический состав*, %: Al2O3 не менее 95,5; MgO не менее 2,1; SiO2 – не более 0,1; Fe2O3 – не более 0,1; CaO – не более 1,2;Физические свойства*:Температура применения: не выше 1820 °СРазмер зерна: не более 7 ммПлотность: не менее 3,15 г/см3 после обжига при 1000 °СПористость: не более 16,5% после обжига при 1000 °ССанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 09:0022.12.2014 09:0022.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412223Дата и время вскрытия заявок Продувочные блоки PB 45/110R (комплект в сборе) и Гнездовые шиберные SB 431 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА :Тип: низкоцементный бетонТип связующего: гидравлическоеОсновной материал: табулярный глиноземХимический состав*, %: Al2O3 не менее 95,5; MgO не менее 2,1; SiO2 – не более 0,1; Fe2O3 – не более 0,1; CaO – не более 1,2;Физические свойства*:Температура применения: не выше 1820 °СРазмер зерна: не более 7 ммПлотность: не менее 3,15 г/см3 после обжига при 1000 °СПористость: не более 16,5% после обжига при 1000 °ССанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.12.2014 09:0024.12.2014 09:0024.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412223Подведение итогов не позднее Продувочные блоки PB 45/110R (комплект в сборе) и Гнездовые шиберные SB 431 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА :Тип: низкоцементный бетонТип связующего: гидравлическоеОсновной материал: табулярный глиноземХимический состав*, %: Al2O3 не менее 95,5; MgO не менее 2,1; SiO2 – не более 0,1; Fe2O3 – не более 0,1; CaO – не более 1,2;Физические свойства*:Температура применения: не выше 1820 °СРазмер зерна: не более 7 ммПлотность: не менее 3,15 г/см3 после обжига при 1000 °СПористость: не более 16,5% после обжига при 1000 °ССанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.12.201424.12.2014 09:0024.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412223Подведение итогов не позднее Продувочные блоки PB 45/110R (комплект в сборе) и Гнездовые шиберные SB 431 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА :Тип: низкоцементный бетонТип связующего: гидравлическоеОсновной материал: табулярный глиноземХимический состав*, %: Al2O3 не менее 95,5; MgO не менее 2,1; SiO2 – не более 0,1; Fe2O3 – не более 0,1; CaO – не более 1,2;Физические свойства*:Температура применения: не выше 1820 °СРазмер зерна: не более 7 ммПлотность: не менее 3,15 г/см3 после обжига при 1000 °СПористость: не более 16,5% после обжига при 1000 °ССанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продувочные блоки PB 45/110R (комплект в сборе) и Гнездовые шиберные SB 431 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА :Тип: низкоцементный бетонТип связующего: гидравлическоеОсновной материал: табулярный глиноземХимический состав*, %: Al2O3 не менее 95,5; MgO не менее 2,1; SiO2 – не более 0,1; Fe2O3 – не более 0,1; CaO – не более 1,2;Физические свойства*:Температура применения: не выше 1820 °СРазмер зерна: не более 7 ммПлотность: не менее 3,15 г/см3 после обжига при 1000 °СПористость: не более 16,5% после обжига при 1000 °С
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продувочные блоки PB 45/110R (комплект в сборе) -220 штГнездовые шиберные SB 431 150 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650 Санкт-Петербург, Колпино , Ижорский завод , д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
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Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
27.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 370
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