Лот 1

Продувочные блоки PB 45/110R (комплект в сборе) и Гнездовые шиберные SB 431 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА :Тип: низкоцементный бетонТип связующего: гидравлическоеОсновной материал: табулярный глиноземХимический состав*, %: Al2O3 не менее 95,5; MgO не менее 2,1; SiO2 – не более 0,1; Fe2O3 – не более 0,1; CaO – не более 1,2;Физические свойства*:Температура применения: не выше 1820 °СРазмер зерна: не более 7 ммПлотность: не менее 3,15 г/см3 после обжига при 1000 °СПористость: не более 16,5% после обжига при 1000 °С