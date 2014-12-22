Запрос предложений для заключения договора на оказание услуг по организации питания работников Общества на 2015 год

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата ежемесячно в течение трех банковских дней с даты получения счета Исполнителя, на основании подписанного Заказчиком акта об оказанных услугах, но не позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым.