www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП412222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений для заключения договора на оказание услуг по организации питания работников Общества на 2015 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Хамедзянова Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация питания сотрудников на 2015 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 10:00 GMT +322.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412222Дата и время окончания срока приема заявок Организация питания сотрудников на 2015 год.Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 10:0022.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412222Дата и время вскрытия заявок Организация питания сотрудников на 2015 год.Санкт-Петербург, Колпино
Подведение итогов не позднее
26.01.2015 09:0026.01.2015 09:0026.01.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412222Подведение итогов не позднее Организация питания сотрудников на 2015 год.Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация питания сотрудников на 2015 год.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Организация питания работников ОАО "Ижорские заводы" на 2015 год.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
55.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.