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    Главная / Торги / Добровольное медицинское страхование

    Добровольное медицинское страхование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412386Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412386

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Добровольное медицинское страхование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пример программы 1 ДМС_Дети

    Пример программы ДМС Взрослые

    Пример программы 2 ДМС Дети

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГПБ Ресурс
    Все закупки и тендеры ГПБ Ресурс

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Почтовый адрес

    115184, Российская Федерация, Московская область, Москва, Большая Татарская, д. 9, сектор С, 2 этаж

    Контактный телефон

    +7 963 695-74-63

    Факс

    +7 495 287-03-45

    Адрес электронной почты

    tatyana.slavinskaya@gpb-resource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Славинская Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Добровольное медицинское страхование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2014 18:00 GMT +326.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412386Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхованиеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2014 12:0029.12.2014 12:0029.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412386Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 18:0029.12.2014 18:0029.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412386Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхованиеМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 18:0029.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412386Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Добровольное медицинское страхование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ Ресурс
    Все закупки и тендеры ГПБ Ресурс

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    115184, Российская Федерация, Московская область, Москва, Большая Татарская, д. 9, сектор С, 2 этаж

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    66.03.1

    Добровольное медицинское страхование

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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