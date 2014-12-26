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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП412386
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Добровольное медицинское страхование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Почтовый адрес
115184, Российская Федерация, Московская область, Москва, Большая Татарская, д. 9, сектор С, 2 этаж
Контактный телефон
+7 963 695-74-63
Факс
+7 495 287-03-45
Адрес электронной почты
tatyana.slavinskaya@gpb-resource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Славинская Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добровольное медицинское страхование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 18:00 GMT +326.12.2014 18:0026.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412386Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2014 12:0029.12.2014 12:0029.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412386Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхованиеМосква
Подведение итогов не позднее
29.12.2014 18:0029.12.2014 18:0029.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412386Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхованиеМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное медицинское страхование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ Ресурс
Все закупки и тендеры ГПБ Ресурс
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
115184, Российская Федерация, Московская область, Москва, Большая Татарская, д. 9, сектор С, 2 этаж
Отсутствуют
66.03.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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