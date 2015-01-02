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Номер извещения
31401809945
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2014 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мещеряков Валерий Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.01.2015 13:00 GMT +302.01.2015 13:0002.01.2015 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401809945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсомМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.01.2015 10:0014.01.2015 10:0014.01.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401809945Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсомМосква
Дата и время проведения
16.01.2015 11:0016.01.2015 11:0016.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401809945Дата и время проведения Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсомМосква
Подведение итогов не позднее
22.01.2015 11:1022.01.2015 11:1022.01.2015 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401809945Подведение итогов не позднее Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсомМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсом
Начальная цена
1 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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