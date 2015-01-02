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    Главная / Торги / Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсом

    Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.01.2015 13:0002.01.2015 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401809945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсомМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401809945

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2014 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    mmzavangard18@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мещеряков Валерий Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.01.2015 13:00 GMT +302.01.2015 13:0002.01.2015 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401809945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсомМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.01.2015 10:0014.01.2015 10:0014.01.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401809945Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсомМосква

    Дата и время проведения

    16.01.2015 11:0016.01.2015 11:0016.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401809945Дата и время проведения Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсомМосква

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2015 11:1022.01.2015 11:1022.01.2015 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401809945Подведение итогов не позднее Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсомМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.201522.01.2015 11:1022.01.2015 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401809945Подведение итогов не позднее Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсомМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсом

    Начальная цена

    1 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка выпрямителя Flex Kraft 12B 2×2100A Dual с реверсом"

    Кол-во: 1

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