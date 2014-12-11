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    Главная / Торги / Реализация легированного металлолома

    Реализация легированного металлолома

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412214

    Уникальный номер закупки

    110

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация легированного металлолома

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2143

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    anton.kuznetsov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Сырье вторичное неметаллическое

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лома габаритного 08Х14НДЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 14:00 GMT +311.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома габаритного 08Х14НДЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 14:3011.12.2014 14:3011.12.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412214Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка лома габаритного 08Х14НДЛКолпино

    Дата и время проведения

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412214Дата и время проведения Закупка лома габаритного 08Х14НДЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 10:1518.12.2014 10:1518.12.2014 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома габаритного 08Х14НДЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 10:1518.12.2014 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома габаритного 08Х14НДЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лома габаритного 08Х14НДЛ

    Начальная цена

    12 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом габаритного 08Х14НДЛ"

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 14:00 GMT +311.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 14:3011.12.2014 14:3011.12.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412214Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛКолпино

    Дата и время проведения

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412214Дата и время проведения Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 09:5418.12.2014 09:5418.12.2014 09:54Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 09:5418.12.2014 09:54Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛ

    Начальная цена

    65 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом габаритный 40Х24Н12СЛ"

    Кол-во: 5

    Лот 3

    Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 14:00 GMT +311.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 14:3011.12.2014 14:3011.12.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412214Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Дата и время проведения

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412214Дата и время проведения Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 10:0918.12.2014 10:0918.12.2014 10:09Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 10:0918.12.2014 10:09Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛ

    Начальная цена

    18 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом негабаритный 06Х15Н4ДМЛ"

    Кол-во: 200

    Лот 4

    Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 14:00 GMT +311.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 14:3011.12.2014 14:3011.12.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412214Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛКолпино

    Дата и время проведения

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412214Дата и время проведения Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 10:3518.12.2014 10:3518.12.2014 10:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 10:3518.12.2014 10:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛ

    Начальная цена

    9 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом негабаритный 08Х14НДЛ"

    Кол-во: 100

    Лот 5

    Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 14:00 GMT +311.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 14:3011.12.2014 14:3011.12.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412214Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛКолпино

    Дата и время проведения

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412214Дата и время проведения Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛ

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом негабаритный 40Х24Н12СЛ"

    Кол-во: 20

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    393 593 009
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014211
    Закупка электротехнической продукции
    Закупка электротехнической продукции
    593495
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013454
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ Патриот (Рек. ЕСГ С-З региона для трансп. этансодерж. газа до Балтийского моря) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ Патриот (Рек. ЕСГ С-З...
    590147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014210
    924/ТЭР - Сервисное обслуживание электротехнического оборудования ПГУ филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР" (2.16.УО.2022)
    924/ТЭР - Сервисное обслуживание электротехнического оборудования ПГУ филиала ПАО "ОГК-2" -...
    593492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    465 324
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭС-УРАЛ
    Попозиционная № ГП237160
    Закупка сварочной проволоки
    Закупка сварочной проволоки
    593464
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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