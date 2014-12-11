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Номер извещения
ГП412214
Уникальный номер закупки
110
Наименование закупки
Реализация легированного металлолома
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2143
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
anton.kuznetsov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка лома габаритного 08Х14НДЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 14:00 GMT +311.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома габаритного 08Х14НДЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.2014 14:3011.12.2014 14:3011.12.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412214Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка лома габаритного 08Х14НДЛКолпино
Дата и время проведения
12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412214Дата и время проведения Закупка лома габаритного 08Х14НДЛКолпино
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 10:1518.12.2014 10:1518.12.2014 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома габаритного 08Х14НДЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лома габаритного 08Х14НДЛ
Начальная цена
12 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 14:00 GMT +311.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.2014 14:3011.12.2014 14:3011.12.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412214Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛКолпино
Дата и время проведения
12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412214Дата и время проведения Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛКолпино
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 09:5418.12.2014 09:5418.12.2014 09:54Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лома габаритного 40Х24Н12СЛ
Начальная цена
65 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 14:00 GMT +311.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.2014 14:3011.12.2014 14:3011.12.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412214Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛКолпино
Дата и время проведения
12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412214Дата и время проведения Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛКолпино
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 10:0918.12.2014 10:0918.12.2014 10:09Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лома негабаритного 06Х15Н4ДМЛ
Начальная цена
18 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 14:00 GMT +311.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.2014 14:3011.12.2014 14:3011.12.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412214Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛКолпино
Дата и время проведения
12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412214Дата и время проведения Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛКолпино
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 10:3518.12.2014 10:3518.12.2014 10:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лома негабаритного 08Х14НДЛ
Начальная цена
9 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 14:00 GMT +311.12.2014 14:0011.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.2014 14:3011.12.2014 14:3011.12.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412214Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛКолпино
Дата и время проведения
12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412214Дата и время проведения Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛКолпино
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412214Подведение итогов не позднее Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лома негабаритного 40Х24Н12СЛ
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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