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Номер извещения
ГП819637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.07.2018 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454007, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ РОЖДЕСТВЕНСКОГО, ДОМ 13, НЕЖ ПОМ 5 ОФИС 108
Почтовый адрес
454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бугурусланская 64, офис 301
Контактный телефон
+7 912 891-70-32
Факс
--
Адрес электронной почты
ot@shnury.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русинов Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Города Областного Подчинения Челябинской Области/
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Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2018 12:00 GMT +331.10.2018 12:0031.10.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП819637Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.Города Областного Подчинения Челябинской Области/
Дата и время вскрытия заявок
31.10.2018 12:0031.10.2018 12:0031.10.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП819637Дата и время вскрытия заявок Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.Города Областного Подчинения Челябинской Области/
Подведение итогов не позднее
09.11.2018 16:0009.11.2018 16:0009.11.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП819637Подведение итогов не позднее Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.Города Областного Подчинения Челябинской Области/
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
09.11.201809.11.2018 16:0009.11.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП819637Подведение итогов не позднее Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.Города Областного Подчинения Челябинской Области/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По согласованию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По согласованиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФАБРИКА ШНУРОВ
Все закупки и тендеры ФАБРИКА ШНУРОВ
Адрес местонахождения
454007, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ РОЖДЕСТВЕНСКОГО, ДОМ 13, НЕЖ ПОМ 5 ОФИС 108
454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бугурусланская 64, офис 301
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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