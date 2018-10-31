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    Главная / Торги / Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.

    Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2018 12:0031.10.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП819637Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.Города Областного Подчинения Челябинской Области/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП819637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.07.2018 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКИЙ КАНАТНО-ВЕРЕВОЧНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ФАБРИКА ШНУРОВ

    Юридический адрес

    454007, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ РОЖДЕСТВЕНСКОГО, ДОМ 13, НЕЖ ПОМ 5 ОФИС 108

    Почтовый адрес

    454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бугурусланская 64, офис 301

    Контактный телефон

    +7 912 891-70-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ot@shnury.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Русинов Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Города Областного Подчинения Челябинской Области/

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2018 12:00 GMT +331.10.2018 12:0031.10.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП819637Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.Города Областного Подчинения Челябинской Области/

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2018 12:0031.10.2018 12:0031.10.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП819637Дата и время вскрытия заявок Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.Города Областного Подчинения Челябинской Области/

    Подведение итогов не позднее

    09.11.2018 16:0009.11.2018 16:0009.11.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП819637Подведение итогов не позднее Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.Города Областного Подчинения Челябинской Области/

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    09.11.201809.11.2018 16:0009.11.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП819637Подведение итогов не позднее Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.Города Областного Подчинения Челябинской Области/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение недвижимого имущества производственного назначения с земельным участком, общая площадь помещения: от 1500 кв.м. до 2500 кв.м. включительно, общая площадь земельного участка: от 8000 кв.м. до 20000 кв.м.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По согласованию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По согласованиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По согласованию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФАБРИКА ШНУРОВ
    Все закупки и тендеры ФАБРИКА ШНУРОВ

    Адрес местонахождения

    454007, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ РОЖДЕСТВЕНСКОГО, ДОМ 13, НЕЖ ПОМ 5 ОФИС 108

    454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бугурусланская 64, офис 301

    Классификатор ОКПД2

    68

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Недвижимое имущество"

    Кол-во: 1

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