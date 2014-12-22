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Номер извещения
ГП412243
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор исполнителя для рыночной оценки бывших в использовании автотранспорта и строительной техники (47 единиц)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 628-45-68
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
smirnov@tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рыночная оценка бывшего в использовании автотранспорта и строительной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 14:00 GMT +322.12.2014 14:0022.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412243Дата и время окончания срока приема заявок Рыночная оценка бывшего в использовании автотранспорта и строительной техникиМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 14:0022.12.2014 14:0022.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412243Дата и время вскрытия заявок Рыночная оценка бывшего в использовании автотранспорта и строительной техникиМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рыночная оценка бывшего в использовании автотранспорта и строительной техники
Начальная цена
190 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11 единиц легкового автотранспорта и 10 единиц строительной и специальной техники
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва и г.ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
45.21.1
Кол-во: 47
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