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    Главная / Торги / поставка компьютерного оборудования

    поставка компьютерного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2014 16:0012.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412210Дата и время окончания срока приема заявок поставка компьютерного оборудованияАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412210

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка компьютерного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 23:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное общеобразовательное учреждение Астраханской области Центр дистанционного образования
    Все закупки и тендеры ГАОУ АО ЦДО

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21

    Контактный телефон

    +7 8512 51-92-46

    Факс

    +7 8512 51-92-46

    Адрес электронной почты

    cdo_ao@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Султанова Алина Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 16:00 GMT +312.12.2014 16:0012.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412210Дата и время окончания срока приема заявок поставка компьютерного оборудованияАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 16:0012.12.2014 16:0012.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412210Дата и время вскрытия заявок поставка компьютерного оборудованияАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.201413.12.2014 13:0013.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412210Подведение итогов не позднее поставка компьютерного оборудованияАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерного оборудования

    Начальная цена

    2 733 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    106 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    414000 г.Астрахань ул. Адмиралтейская 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик обязуется произвести 30 % предоплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, Заказчик может рассмотреть возможность 100% предоплаты, при условии досрочного поступления денежных средств. Заказчик обязуется осуществить оплату поставленного товара до 31.12.2014 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАОУ АО ЦДО
    Все закупки и тендеры ГАОУ АО ЦДО

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.0

    Производство офисного оборудования и вычислительной техники

    Документация лота

    извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
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