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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП412210
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка компьютерного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
08.12.2014 23:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21
Контактный телефон
+7 8512 51-92-46
Факс
+7 8512 51-92-46
Адрес электронной почты
cdo_ao@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Султанова Алина Витальевна
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 16:00 GMT +312.12.2014 16:0012.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412210Дата и время окончания срока приема заявок поставка компьютерного оборудованияАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 16:0012.12.2014 16:0012.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412210Дата и время вскрытия заявок поставка компьютерного оборудованияАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования
Начальная цена
2 733 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
106 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
414000 г.Астрахань ул. Адмиралтейская 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАОУ АО ЦДО
Все закупки и тендеры ГАОУ АО ЦДО
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Адмиралтейская, 21
Отсутствуют
30.0
Документация лота
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