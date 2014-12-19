Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт помещения термического участка цеха 570-1 в осях Ж-Д/7-12, корпус 22, площадка 2, ОАО «НПО» Стрела» (в соответствии с дефектной ведомостью)

    Ремонт помещения термического участка цеха 570-1 в осях Ж-Д/7-12, корпус 22, площадка 2, ОАО «НПО» Стрела» (в соответствии с дефектной ведомостью)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401794233Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещения термического участка цеха 570-1 в осях Ж-Д/7-12, корпус 22, площадка 2, ОАО «НПО» Стрела» (в соответствии с дефектной ведомостью)ТулаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401794233

    Уникальный номер закупки

    23-324-2014/ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещения термического участка цеха 570-1 в осях Ж-Д/7-12, корпус 22, площадка 2, ОАО «НПО» Стрела» (в соответствии с дефектной ведомостью)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.12.2014 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дефектная ведомость

    Проект договора

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещения термического участка цеха 570-1 в осях Ж-Д/7-12, корпус 22, площадка 2, ОАО «НПО» Стрела» (в соответствии с дефектной ведомостью)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401794233Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещения термического участка цеха 570-1 в осях Ж-Д/7-12, корпус 22, площадка 2, ОАО «НПО» Стрела» (в соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401794233Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещения термического участка цеха 570-1 в осях Ж-Д/7-12, корпус 22, площадка 2, ОАО «НПО» Стрела» (в соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 23:5926.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401794233Подведение итогов не позднее Ремонт помещения термического участка цеха 570-1 в осях Ж-Д/7-12, корпус 22, площадка 2, ОАО «НПО» Стрела» (в соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещения термического участка цеха 570-1 в осях Ж-Д/7-12, корпус 22, площадка 2, ОАО «НПО» Стрела» (в соответствии с дефектной ведомостью)

    Начальная цена

    2 750 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно дефектной ведомости.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполнение работ осуществляется по адресу: г. Тула, ул. Арсенальная, д.2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы выполняются без выплаты аванса.Расчёт производится после подписания актов приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Исполнителя.Сотрудники, выполняющие данную работу должны являться Гражданами РФ. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.)Гарантия на выполненные работы не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию. Срок выполнения работ: не более 70 (семидесяти) рабочих дней после заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Дефектная ведомость

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014211
    Закупка электротехнической продукции
    Закупка электротехнической продукции
    593495
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013454
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ Патриот (Рек. ЕСГ С-З региона для трансп. этансодерж. газа до Балтийского моря) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ Патриот (Рек. ЕСГ С-З...
    590147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014210
    924/ТЭР - Сервисное обслуживание электротехнического оборудования ПГУ филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР" (2.16.УО.2022)
    924/ТЭР - Сервисное обслуживание электротехнического оборудования ПГУ филиала ПАО "ОГК-2" -...
    593492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    465 324
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭС-УРАЛ
    Попозиционная № ГП237160
    Закупка сварочной проволоки
    Закупка сварочной проволоки
    593464
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП237155
    Насос 550Д22
    Насос 550Д22
    593485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ПАО СНГЕО
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237158
    выполнение работ по оформлению разрешительной документации на проведение сейсморазведочных работ на землях лесного фонда в пределах Гальнадского лицензионного участка (геологическое изучение недр)
    выполнение работ по оформлению разрешительной документации на проведение сейсморазведочных...
    593491
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    1 164 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
    Запрос предложений № ГП237157
    Услуги на сервисное (техническое) обслуживание кассовой техники Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте, с разбивкой на лоты
    Услуги на сервисное (техническое) обслуживание кассовой техники Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г....
    593471
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012920
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила...
    587761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить