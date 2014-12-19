Ремонт санузлов цеха 14-2, 1 этаж, корпус 25, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сотрудники, выполняющие данную работу должны являться Гражданами РФРаботы на режимном предприятии должны производиться с 8-00 до 17-00 (в будние дни). Произвести пусконаладочные работы для нормального функционирования системы отопления.Гарантия на выполненные работы: 24 месяца со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию.Работы выполняются без аванса.Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Поставщика. Работы выполняются без выплаты аванса.Расчёт - производится после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.Срок выполнения работ: не более 45 рабочих дней после заключения договора.