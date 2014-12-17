Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку трансформаторов ТСЗМ- ТУ16-517.851-76

    Запрос предложений на поставку трансформаторов ТСЗМ- ТУ16-517.851-76

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2014 09:0017.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412200Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку трансформаторов ТСЗМ- ТУ16-517.851-76КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412200

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку трансформаторов ТСЗМ- ТУ16-517.851-76

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-41-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Stepanov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку трансформаторов ТСЗМ- ТУ16-517.851-76

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2014 09:00 GMT +317.12.2014 09:0017.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412200Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку трансформаторов ТСЗМ- ТУ16-517.851-76Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2014 09:0017.12.2014 09:0017.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412200Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку трансформаторов ТСЗМ- ТУ16-517.851-76Колпино

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 09:3018.12.2014 09:3018.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412200Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку трансформаторов ТСЗМ- ТУ16-517.851-76Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 09:3018.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412200Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку трансформаторов ТСЗМ- ТУ16-517.851-76Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку трансформаторов ТСЗМ- ТУ16-517.851-76

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.10.1

    Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013454
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ Патриот (Рек. ЕСГ С-З региона для трансп. этансодерж. газа до Балтийского моря) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ Патриот (Рек. ЕСГ С-З...
    590147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014210
    924/ТЭР - Сервисное обслуживание электротехнического оборудования ПГУ филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР" (2.16.УО.2022)
    924/ТЭР - Сервисное обслуживание электротехнического оборудования ПГУ филиала ПАО "ОГК-2" -...
    593492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    465 324
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭС-УРАЛ
    Попозиционная № ГП237160
    Закупка сварочной проволоки
    Закупка сварочной проволоки
    593464
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП237155
    Насос 550Д22
    Насос 550Д22
    593485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ПАО СНГЕО
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237158
    выполнение работ по оформлению разрешительной документации на проведение сейсморазведочных работ на землях лесного фонда в пределах Гальнадского лицензионного участка (геологическое изучение недр)
    выполнение работ по оформлению разрешительной документации на проведение сейсморазведочных...
    593491
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    1 164 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
    Запрос предложений № ГП237157
    Услуги на сервисное (техническое) обслуживание кассовой техники Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте, с разбивкой на лоты
    Услуги на сервисное (техническое) обслуживание кассовой техники Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г....
    593471
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012920
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила...
    587761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014208
    923/ТЭР - Ремонт и обслуживание автоматических дверей филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР" (2.15.УО.2022)
    923/ТЭР - Ремонт и обслуживание автоматических дверей филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для...
    593488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 747 281
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить