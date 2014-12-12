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    Главная / Торги / трубы медные 20х3 М3р

    трубы медные 20х3 М3р

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412199Дата и время окончания срока приема заявок труба медная ДКРНМ 20х3 М3р Р ГОСТ 617-2006 мерная длина -5130ммЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412199

    Уникальный номер закупки

    81

    Номер закупки

    Наименование закупки

    трубы медные 20х3 М3р

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тех.требования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dsp@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даянова Светлана Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба медная ДКРНМ 20х3 М3р Р ГОСТ 617-2006 мерная длина -5130мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412199Дата и время окончания срока приема заявок труба медная ДКРНМ 20х3 М3р Р ГОСТ 617-2006 мерная длина -5130ммЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412199Дата и время вскрытия заявок труба медная ДКРНМ 20х3 М3р Р ГОСТ 617-2006 мерная длина -5130ммЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.201413.12.2014 10:0013.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412199Подведение итогов не позднее труба медная ДКРНМ 20х3 М3р Р ГОСТ 617-2006 мерная длина -5130ммЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба медная ДКРНМ 20х3 М3р Р ГОСТ 617-2006 мерная длина -5130мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    тех.требования

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "труба медная 20х3х5130"

    Кол-во: 18500

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