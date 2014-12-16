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    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание Транспортно-экспедиционных услуг для нужд ООО "УМЗ".

    Запрос предложений на оказание Транспортно-экспедиционных услуг для нужд ООО "УМЗ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2014 11:0016.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412196Дата и время окончания срока приема заявок Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412196

    Уникальный номер закупки

    83

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание Транспортно-экспедиционных услуг для нужд ООО "УМЗ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-88-82

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    Elena.Evdokimova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Евдокимова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    транспорт, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2014 11:00 GMT +316.12.2014 11:0016.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412196Дата и время окончания срока приема заявок Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2014 11:0016.12.2014 11:0016.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412196Дата и время вскрытия заявок Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2014 12:3016.12.2014 12:3016.12.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412196Подведение итогов не позднее Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201416.12.2014 12:3016.12.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412196Подведение итогов не позднее Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 100% оплата по факту доставки груза на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Период оказания услуги: 1 полугодие 2015г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подача порожних грузовых автомобилей под погрузку на склад отправителя;Условия оплаты: по факту оказания ТЭУ в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.4

    Организация перевозок грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл."

    Кол-во: 1

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