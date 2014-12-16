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Номер извещения
ГП412196
Уникальный номер закупки
83
Наименование закупки
Запрос предложений на оказание Транспортно-экспедиционных услуг для нужд ООО "УМЗ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-88-82
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
Elena.Evdokimova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Евдокимова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 11:00 GMT +316.12.2014 11:0016.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412196Дата и время окончания срока приема заявок Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2014 11:0016.12.2014 11:0016.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412196Дата и время вскрытия заявок Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.12.2014 12:3016.12.2014 12:3016.12.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412196Подведение итогов не позднее Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание ТЭУ по Свердловской и Челябинской обл.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты: 100% оплата по факту доставки груза на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Период оказания услуги: 1 полугодие 2015г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
63.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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