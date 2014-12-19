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    Главная / Торги / Поставка запорной арматуры в течение 2015 года: Лот № 1 – Поставка вентилей, кранов шаровых Лот № 2 – Поставка задвижек стальных и чугунных Лот № 3 – Поставка задвижек с обрезиненным клином Лот № 4 – Поставка затворов дисковых поворотных Лот № 5 – Поставка клапанов

    Поставка запорной арматуры в течение 2015 года: Лот № 1 – Поставка вентилей, кранов шаровых Лот № 2 – Поставка задвижек стальных и чугунных Лот № 3 – Поставка задвижек с обрезиненным клином Лот № 4 – Поставка затворов дисковых поворотных Лот № 5 – Поставка клапанов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401806425

    Уникальный номер закупки

    500/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорной арматуры в течение 2015 года: Лот № 1 – Поставка вентилей, кранов шаровых Лот № 2 – Поставка задвижек стальных и чугунных Лот № 3 – Поставка задвижек с обрезиненным клином Лот № 4 – Поставка затворов дисковых поворотных Лот № 5 – Поставка клапанов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2014 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    кран, клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806425Дата и время вскрытия заявок Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 16:0023.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 года

    Начальная цена

    391 094,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: в течение 60 календарных дней с момента поставки партии продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806425Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 16:0023.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 года

    Начальная цена

    2 401 540,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: в течение 60 календарных дней с момента поставки партии продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806425Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 16:0023.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 года

    Начальная цена

    5 580 550,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: в течение 60 календарных дней с момента поставки партии продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806425Дата и время вскрытия заявок Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 16:0023.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 года

    Начальная цена

    3 556 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: в течение 60 календарных дней с момента поставки партии продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Поставка клапанов в течение 2015 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806425Дата и время вскрытия заявок Поставка клапанов в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 16:0023.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка клапанов в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка клапанов в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов в течение 2015 года

    Начальная цена

    1 405 575,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: в течение 60 календарных дней с момента поставки партии продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    ПАО СНГЕО
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237158
    выполнение работ по оформлению разрешительной документации на проведение сейсморазведочных работ на землях лесного фонда в пределах Гальнадского лицензионного участка (геологическое изучение недр)
    выполнение работ по оформлению разрешительной документации на проведение сейсморазведочных...
    593491
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    1 164 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
    Запрос предложений № ГП237157
    Услуги на сервисное (техническое) обслуживание кассовой техники Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте, с разбивкой на лоты
    Услуги на сервисное (техническое) обслуживание кассовой техники Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г....
    593471
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012920
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила...
    587761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014208
    923/ТЭР - Ремонт и обслуживание автоматических дверей филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР" (2.15.УО.2022)
    923/ТЭР - Ремонт и обслуживание автоматических дверей филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для...
    593488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 747 281
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012913
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот, УАЗ-220695-04, УАЗ-23632-333 Pickup (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот,...
    587732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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