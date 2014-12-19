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Номер извещения
31401806425
Уникальный номер закупки
500/2014
Наименование закупки
Поставка запорной арматуры в течение 2015 года: Лот № 1 – Поставка вентилей, кранов шаровых Лот № 2 – Поставка задвижек стальных и чугунных Лот № 3 – Поставка задвижек с обрезиненным клином Лот № 4 – Поставка затворов дисковых поворотных Лот № 5 – Поставка клапанов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2014 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806425Дата и время вскрытия заявок Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
23.01.2015 16:0023.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентилей, кранов шаровых в течение 2015 года
Начальная цена
391 094,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806425Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
23.01.2015 16:0023.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка задвижек стальных и чугунных в течение 2015 года
Начальная цена
2 401 540,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806425Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
23.01.2015 16:0023.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка задвижек с обрезиненным клином в течение 2015 года
Начальная цена
5 580 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806425Дата и время вскрытия заявок Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
23.01.2015 16:0023.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка затворов дисковых поворотных в течение 2015 года
Начальная цена
3 556 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка клапанов в течение 2015 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401806425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401806425Дата и время вскрытия заявок Поставка клапанов в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
23.01.2015 16:0023.01.2015 16:0023.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401806425Подведение итогов не позднее Поставка клапанов в течение 2015 годаАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка клапанов в течение 2015 года
Начальная цена
1 405 575,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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