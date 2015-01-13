Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в размере 100% от суммы договора, на основании выставленного поставщиком счета после передачи Товара Покупателю, не позднее 10 банковских дней со дня подписания сторонами товарной накладной. Оплата производится в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Продавца» по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в расчет берутся четыре знака после запятой.Срок поставки (выборки) товара: поставка в течение 12 (Двенадцати) календарных недель со дня двустороннего подписания договора.