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Номер извещения
31401792701
Уникальный номер закупки
217/47-2014
Наименование закупки
Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300E
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.12.2014 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-03
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пелевин Максим Константинович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300E
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2015 09:00 GMT +313.01.2015 09:0013.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401792701Дата и время окончания срока приема заявок Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300EЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.01.2015 09:0016.01.2015 09:0016.01.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401792701Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300EЕкатеринбург
Дата и время проведения
16.01.2015 09:0016.01.2015 09:0016.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401792701Дата и время проведения Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300EЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.01.2015 12:0016.01.2015 12:0016.01.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401792701Подведение итогов не позднее Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300EЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300E
Начальная цена
7 000,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество товара: фильтры для дымоуловителя: префильтр 300Е-PF BOFA в количестве 60 штук и основной комбофильтр 300Е-СF BOFA в количестве 56 штук. Характеристики и описание в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 217/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 217/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика в городе ЕкатеринбургеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.53.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 56
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