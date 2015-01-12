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Номер извещения
31401792704
Уникальный номер закупки
216/47-2014
Наименование закупки
Покупка катушек для воды-воздуха Meclube
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.12.2014 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-03
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пелевин Максим Константинович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Покупка катушек для воды-воздуха Meclube
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2015 09:00 GMT +312.01.2015 09:0012.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401792704Дата и время окончания срока приема заявок Покупка катушек для воды-воздуха MeclubeЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.01.2015 09:0015.01.2015 09:0015.01.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401792704Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка катушек для воды-воздуха MeclubeЕкатеринбург
Дата и время проведения
15.01.2015 09:0015.01.2015 09:0015.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401792704Дата и время проведения Покупка катушек для воды-воздуха MeclubeЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.01.2015 12:0015.01.2015 12:0015.01.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401792704Подведение итогов не позднее Покупка катушек для воды-воздуха MeclubeЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка катушек для воды-воздуха Meclube
Начальная цена
1 400,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество товара: катушки для воды-воздуха Meclube 1604 в количестве 5 штук. Описание и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 216/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 216/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза заказчиком со склада поставщика в городе ЕкатеринбургеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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