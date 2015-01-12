Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: предварительная оплата (аванс) путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в размере 100% от цены товара в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня двустороннего подписания договора, на основании выставленного поставщиком счета. Оплата производится в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Продавца» по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в расчет берутся четыре знака после запятой.Срок поставки (выборки) товара: поставка в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня зачисления авансового платежа на счет поставщика.