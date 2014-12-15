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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на изготовление деталей (шайба, шпилька, гайка) из давальческого материала в соответствии с запросом и прилагаемых чертежей.

    Запрос ценовых котировок на изготовление деталей (шайба, шпилька, гайка) из давальческого материала в соответствии с запросом и прилагаемых чертежей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2014 08:3015.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412203Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей (шайба, шпилька, гайка) из давальческого материала в соответствии с запросом и прилагаемых чертежей.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412203

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на изготовление деталей (шайба, шпилька, гайка) из давальческого материала в соответствии с запросом и прилагаемых чертежей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертеж 1

    Перечень деталей

    Чертеж 4

    Чертеж 3

    Чертеж 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хамедзянова Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление деталей (шайба, шпилька, гайка) из давальческого материала в соответствии с запросом и прилагаемых чертежей.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 08:30 GMT +315.12.2014 08:3015.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412203Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей (шайба, шпилька, гайка) из давальческого материала в соответствии с запросом и прилагаемых чертежей.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 08:3015.12.2014 08:3015.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412203Дата и время вскрытия заявок Изготовление деталей (шайба, шпилька, гайка) из давальческого материала в соответствии с запросом и прилагаемых чертежей.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.201519.01.2015 13:0019.01.2015 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412203Подведение итогов не позднее Изготовление деталей (шайба, шпилька, гайка) из давальческого материала в соответствии с запросом и прилагаемых чертежей.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление деталей (шайба, шпилька, гайка) из давальческого материала в соответствии с запросом и прилагаемых чертежей.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Изготовление деталей (шайба, шпилька, гайка) в количестве 1600 шт. из давальческого материала в соответствии с запросом и прилагаемых чертежей.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка на условиях DDP, оплата в течение 30 дней с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Детали"

    Кол-во: 1600

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