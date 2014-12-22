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Номер извещения
ГП412190
Уникальный номер закупки
ДВН-5
Наименование закупки
Насосы и запасные части к насосам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.12.2014 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
Почтовый адрес
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Контактный телефон
+7 923 340-60-77
Факс
+7 391 290-20-87
Адрес электронной почты
Denisov@vrgm.net
Ф.И.О. контактного лица
Денисов Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка насосов и запасных частей к насосам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 10:00 GMT +322.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412190Дата и время окончания срока приема заявок Закупка насосов и запасных частей к насосамКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 10:0022.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412190Дата и время вскрытия заявок Закупка насосов и запасных частей к насосамКрасноярск
Подведение итогов не позднее
23.12.2014 13:0023.12.2014 13:0023.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412190Подведение итогов не позднее Закупка насосов и запасных частей к насосамКрасноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка насосов и запасных частей к насосам
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Васильевский рудник
Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник
Адрес местонахождения
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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