На право заключения Договора на заправку нефтепродуктами с использованием топливных карт

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Топливо оплачивается Покупателем на условиях предоплаты в соответствии с протоколом согласования цен на топливо по ценам, установленным на дату выставления Продавцом счета, в котором указываются количество, ассортимент и цена топлива, подлежащие оплате. Счет должен быть оплачен Покупателем в течение 3 банковских дней с момента его выставления