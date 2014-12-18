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    Главная / Торги / Поставка агрегатов для легкового, грузового автотранспорта

    Поставка агрегатов для легкового, грузового автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 12:1518.12.2014 12:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401791308Дата и время окончания срока приема заявок Агрегаты для грузового автотранспорта г.БайконурПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401791308

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/114

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка агрегатов для легкового, грузового автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.12.2014 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Заявка

    Анкета

    Тех.задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 33622 7-09-04

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    Nikolaenko.S.V@baykonur.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаенко Станислав Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Байконур

    Закупки и тендеры Калужская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Агрегаты для легкового автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 12:15 GMT +318.12.2014 12:1518.12.2014 12:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401791308Дата и время окончания срока приема заявок Агрегаты для легкового автотранспорта г.Байконур

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2014 12:1518.12.2014 12:1518.12.2014 12:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401791308Дата и время вскрытия заявок Агрегаты для легкового автотранспорта г.Байконур

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.201422.12.2014 12:1522.12.2014 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401791308Подведение итогов не позднее Агрегаты для легкового автотранспорта г.Байконур

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Агрегаты для легкового автотранспорта

    Начальная цена

    1 998 791,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    39 975,83 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    39 975,83

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Казахстан, 468320, г. Байконур, пл. 9тРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Агрегаты для грузового автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 12:15 GMT +318.12.2014 12:1518.12.2014 12:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401791308Дата и время окончания срока приема заявок Агрегаты для грузового автотранспорта г.Байконур

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2014 12:1518.12.2014 12:1518.12.2014 12:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401791308Дата и время вскрытия заявок Агрегаты для грузового автотранспорта г.Байконур

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.201422.12.2014 12:1522.12.2014 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401791308Подведение итогов не позднее Агрегаты для грузового автотранспорта г.Байконур

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Агрегаты для грузового автотранспорта

    Начальная цена

    2 993 652,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    59 873,06 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    59 873,06

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Казахстан, 468320, г. Байконур, пл. 9тРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • До 3 лет
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