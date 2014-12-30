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    Главная / Торги / Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)

    Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2014 10:0030.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401791243Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401791243

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.12.2014 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма заявки на участие

    Извещение о проведении ОА

    Аукционная документация

    Проект договора

    Информационная карта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чухланцева Ольга Вадимовна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Закупки и тендеры Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2014 10:00 GMT +330.12.2014 10:0030.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401791243Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.12.2014 10:0030.12.2014 10:0030.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401791243Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    21.01.2015 10:0021.01.2015 10:0021.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401791243Дата и время проведения Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401791243Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401791243Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)

    Начальная цена

    16 715 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекту Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15, ОАО «Марийский машиностроительный завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.1

    Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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