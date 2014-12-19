Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка изделий высокоогнеупорных для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Поставка изделий высокоогнеупорных для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 07:0019.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401791111Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий высокоогнеупорных для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)ВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401791111

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К- 57

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изделий высокоогнеупорных для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.12.2014 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Спецификация (Приложение №2 к договору)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-65-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усова Елена Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий высокоогнеупорных для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 07:00 GMT +319.12.2014 07:0019.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401791111Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий высокоогнеупорных для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 07:0019.12.2014 07:0019.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401791111Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий высокоогнеупорных для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.201422.12.2014 09:0022.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401791111Подведение итогов не позднее Поставка изделий высокоогнеупорных для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий высокоогнеупорных для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Начальная цена

    993 031,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты поставок товара (Порядок оплаты выбирается поставщиком из следующих вариантов)Форма оплаты - Безналичный расчет. Вариант №1:В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от цены товара, в т.ч. НДС, Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от цены товара, в т.ч. НДС, Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 20 банковских дней с даты получения счета Поставщика.Вариант №2: В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарно-транспортной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на оплату по договору в размере 100% от цены договора. Покупатель осуществляет оплату по договору в течение 20 банковских дней с момента получения счета Поставщиком.Сроки поставки товара ( в зависимости от выбора Поставщиком варианта оплаты.Вариант №1:Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 5 дней после получения предварительной оплаты.Вариант №2:Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 5 дней после подписания Сторонами настоящего Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия высокоогнеупорные корундовые легковесные КЛ-1,3 №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кирпич пенодинамитовый теплоизоляционный КПД-450 К-2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные ШЛ-0,4 №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Изделия высокоогнеупорные корундовые легковесные КЛ-1,3 №44"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Мертель шамотный МШ-39"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО СНГЕО
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237158
    выполнение работ по оформлению разрешительной документации на проведение сейсморазведочных работ на землях лесного фонда в пределах Гальнадского лицензионного участка (геологическое изучение недр)
    выполнение работ по оформлению разрешительной документации на проведение сейсморазведочных...
    593491
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    1 164 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
    Запрос предложений № ГП237157
    Услуги на сервисное (техническое) обслуживание кассовой техники Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте, с разбивкой на лоты
    Услуги на сервисное (техническое) обслуживание кассовой техники Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г....
    593471
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012920
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила...
    587761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014208
    923/ТЭР - Ремонт и обслуживание автоматических дверей филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для нужд ООО "ТЭР" (2.15.УО.2022)
    923/ТЭР - Ремонт и обслуживание автоматических дверей филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС для...
    593488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 747 281
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012913
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот, УАЗ-220695-04, УАЗ-23632-333 Pickup (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот,...
    587732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП237155
    Насос 550Д22
    Насос 550Д22
    593485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211073123
    Поставка задвижек клиновых
    Поставка задвижек клиновых
    592321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    198 461
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012572
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    586349
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить