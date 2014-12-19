Поставка изделий высокоогнеупорных для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты поставок товара (Порядок оплаты выбирается поставщиком из следующих вариантов)Форма оплаты - Безналичный расчет. Вариант №1:В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от цены товара, в т.ч. НДС, Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от цены товара, в т.ч. НДС, Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 20 банковских дней с даты получения счета Поставщика.Вариант №2: В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарно-транспортной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на оплату по договору в размере 100% от цены договора. Покупатель осуществляет оплату по договору в течение 20 банковских дней с момента получения счета Поставщиком.Сроки поставки товара ( в зависимости от выбора Поставщиком варианта оплаты.Вариант №1:Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 5 дней после получения предварительной оплаты.Вариант №2:Товар по настоящему договору должен быть поставлен в течение 5 дней после подписания Сторонами настоящего Договора.