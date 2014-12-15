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    Главная / Торги / Закупка материалов верхнего строения пути

    Закупка материалов верхнего строения пути

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2014 14:3015.12.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412176Дата и время окончания срока приема заявок Материалы верхнего строения путиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412176

    Уникальный номер закупки

    229

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка материалов верхнего строения пути

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    Natalia.S@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы верхнего строения пути

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 14:30 GMT +315.12.2014 14:3015.12.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412176Дата и время окончания срока приема заявок Материалы верхнего строения путиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 14:3015.12.2014 14:3015.12.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412176Дата и время вскрытия заявок Материалы верхнего строения путиМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2014 16:3016.12.2014 16:3016.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412176Подведение итогов не позднее Материалы верхнего строения путиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201416.12.2014 16:3016.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412176Подведение итогов не позднее Материалы верхнего строения путиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы верхнего строения пути

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 26.12.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стрелочный перевод Р-24 левый м.1/4 пр. 6244.00.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Стрелочный перевод Р-24 правый м.1/4 пр. 6244.00.000"

    Кол-во: 4

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