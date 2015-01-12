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Номер извещения
ГП412219
Уникальный номер закупки
ДВН-2
Наименование закупки
Запасные части дробилок СМД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
дата не указана
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
Почтовый адрес
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Контактный телефон
Факс
+7 391 290-20-87
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка комплектующих СМД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2015 10:00 GMT +312.01.2015 10:0012.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412219Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектующих СМД
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2015 10:0012.01.2015 10:0012.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412219Дата и время вскрытия заявок Закупка комплектующих СМД
Подведение итогов не позднее
23.12.2014 13:0023.12.2014 13:0023.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412219Подведение итогов не позднее Закупка комплектующих СМД
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплектующих СМД
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Васильевский рудник
Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник
Адрес местонахождения
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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