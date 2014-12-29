www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401795605
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
право заключения договора поставки автомобиля грузового бортовой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2014 03:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Почтовый адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Контактный телефон
+7 4242 78-85-98
Факс
+7 4242 78-83-85
Адрес электронной почты
rmelnik@airportus.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельник Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание № 1, кабинет 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля грузового бортового
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2014 10:00 GMT +329.12.2014 10:0029.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401795605Дата и время окончания срока приема заявок поставка автомобиля грузового бортовогог. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание № 1, кабинет 18
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.01.2015 10:0014.01.2015 10:0014.01.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401795605Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка автомобиля грузового бортовогог. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание № 1, кабинет 18
Дата и время проведения
15.01.2015 10:0015.01.2015 10:0015.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401795605Дата и время проведения поставка автомобиля грузового бортовогог. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание № 1, кабинет 18
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401795605Подведение итогов не позднее поставка автомобиля грузового бортовогог. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание № 1, кабинет 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля грузового бортового
Начальная цена
805 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 050,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
определяется документацией о проведении аукциона в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
определяется документацией о проведении аукциона в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Отсутствуют
34.10.4
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.