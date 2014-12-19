Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в безналичной форме на условиях: 40% аванс с даты подписания договора; окончательный расчет (60%) в течение 60 рабочих дней после поставки товара на склад Заказчика.Поставка товара осуществляется по рабочим дням не позднее 20 рабочих дней с даты перечисления аванса на расчетный счет Поставщика.