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    Главная / Торги / Поставка автомобиля УАЗ Патриот или «аналог»

    Поставка автомобиля УАЗ Патриот или «аналог»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 16:0019.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401790383Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ Патриот или «аналог»ВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401790383

    Уникальный номер закупки

    202

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля УАЗ Патриот или «аналог»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.12.2014 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Юридический адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Почтовый адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Контактный телефон

    +7 4922 53-18-28 доб. 1004

    Факс

    +7 4922 53-18-87

    Адрес электронной почты

    falina@vladvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сумкин Павел Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская Область

    Закупки и тендеры Автомобили легковые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля УАЗ Патриот или «аналог»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 16:00 GMT +319.12.2014 16:0019.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401790383Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ Патриот или «аналог»Владимир

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 16:0019.12.2014 16:0019.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401790383Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля УАЗ Патриот или «аналог»Владимир

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2014 10:0024.12.2014 10:0024.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401790383Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля УАЗ Патриот или «аналог»Владимир

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.201424.12.2014 10:0024.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401790383Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля УАЗ Патриот или «аналог»Владимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля УАЗ Патриот или «аналог»

    Начальная цена

    699 990,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24 «В»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в безналичной форме на условиях: 40% аванс с даты подписания договора; окончательный расчет (60%) в течение 60 рабочих дней после поставки товара на склад Заказчика.Поставка товара осуществляется по рабочим дням не позднее 20 рабочих дней с даты перечисления аванса на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Адрес местонахождения

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.2

    Производство легковых автомобилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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