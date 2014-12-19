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    Главная / Торги / Право заключения Договора на поставку воды питьевой родниковой

    Право заключения Договора на поставку воды питьевой родниковой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401790240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой родниковойНевскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401790240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения Договора на поставку воды питьевой родниковой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.12.2014 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация в том числе проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Невский

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Воды минеральные и безалкогольные напитки

    Ключевые слова:

    поставка воды

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воды питьевой родниковой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401790240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой родниковойНевский

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401790240Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой родниковойНевский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 22:5923.01.2015 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401790240Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой родниковойНевский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой родниковой

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Вода питьевая родниковая в количестве 6 500 бутылей, объемом 18,9 л, 6 л, 0,6 л в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Документации к Извещению № 248-1/036-2014 о проведении запроса котировок)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    192012, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется с момента заключения договора по 31.12.2015 по заявкам заказчика, оплата за товар производится в течение 5 банковских дней после поставки на склад Заказчика
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    15.98.1

    Производство минеральных вод

    Документация лота

    Документация в том числе проект договора

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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