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Номер извещения
ГП412174
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-16-72
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
N.Prichinin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Причинин Николай Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2014 09:00 GMT +329.12.2014 09:0029.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412174Дата и время окончания срока приема заявок Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2014 12:0029.12.2014 12:0029.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412174Дата и время вскрытия заявок Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.12.2014 11:0030.12.2014 11:0030.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412174Подведение итогов не позднее Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
23320 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь Первой пятилетки , 1ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
27.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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