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    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200

    Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2014 09:0029.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412174Дата и время окончания срока приема заявок Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412174

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-16-72

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    N.Prichinin@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Причинин Николай Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Приборы бытовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2014 09:00 GMT +329.12.2014 09:0029.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412174Дата и время окончания срока приема заявок Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2014 12:0029.12.2014 12:0029.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412174Дата и время вскрытия заявок Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2014 11:0030.12.2014 11:0030.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412174Подведение итогов не позднее Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.201430.12.2014 11:0030.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412174Подведение итогов не позднее Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос коммерческих предложений на поставку деталей "Футеровка" для Мельницы МШЦ 2100Х2200

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    23320 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь Первой пятилетки , 1ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада Покупателя; 100% оплата в течение 30 календарных дней, с момента поставки продукции на склад Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.5

    Производство отливок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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