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Номер извещения
31401788828
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку спецтехники для нужд ООО «РВК-Воронеж» (многолотовая закупка) Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.) Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.12.2014 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 18:00 GMT +315.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401788828Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 18:0015.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401788828Дата и время вскрытия заявок Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)Воронеж
Подведение итогов не позднее
25.12.2014 12:0025.12.2014 12:0025.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401788828Подведение итогов не позднее Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)
Начальная цена
21 132 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки Продукции: г. Воронеж Условия поставки: до 31.12.2014 Транспортом Поставщика до склада Заказчика в пределах городской черты г. Воронежа по адресу: г. Воронеж ул. Пешестрелецкая 90 или г. Воронеж ул. Антакольского 19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 18:00 GMT +315.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401788828Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.) Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 18:0015.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401788828Дата и время вскрытия заявок Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.) Воронеж
Подведение итогов не позднее
25.12.2014 12:0025.12.2014 12:0025.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401788828Подведение итогов не позднее Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.) Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.)
Начальная цена
17 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки Продукции: г. Воронеж Условия поставки: до 31.12.2014 Транспортом Поставщика до склада Заказчика в пределах городской черты г. Воронежа по адресу: г. Воронеж ул. Пешестрелецкая 90 или г. Воронеж ул. Антакольского 19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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