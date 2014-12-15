Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место поставки Продукции: г. Воронеж Условия поставки: до 31.12.2014 Транспортом Поставщика до склада Заказчика в пределах городской черты г. Воронежа по адресу: г. Воронеж ул. Пешестрелецкая 90 или г. Воронеж ул. Антакольского 19Рассчитать логистику >