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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку спецтехники для нужд ООО «РВК-Воронеж» (многолотовая закупка) Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.) Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.)

    Запрос предложений на поставку спецтехники для нужд ООО «РВК-Воронеж» (многолотовая закупка) Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.) Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401788828Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.) ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401788828

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку спецтехники для нужд ООО «РВК-Воронеж» (многолотовая закупка) Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.) Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 18:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    погрузчики

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 18:00 GMT +315.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401788828Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 18:0015.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401788828Дата и время вскрытия заявок Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2014 12:0025.12.2014 12:0025.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401788828Подведение итогов не позднее Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201425.12.2014 12:0025.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401788828Подведение итогов не позднее Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 1 – Экскаваторы-погрузчики (5 шт.) и гидромолоты (3 шт.)

    Начальная цена

    21 132 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки Продукции: г. Воронеж Условия поставки: до 31.12.2014 Транспортом Поставщика до склада Заказчика в пределах городской черты г. Воронежа по адресу: г. Воронеж ул. Пешестрелецкая 90 или г. Воронеж ул. Антакольского 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: Безналичный расчет, перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: Сроки и порядок оплаты: отсрочка платежа 60 календарных дней по факту поставки продукции Заказчику в соответствии с заявкой Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 18:00 GMT +315.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401788828Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.) Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 18:0015.12.2014 18:0015.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401788828Дата и время вскрытия заявок Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.) Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2014 12:0025.12.2014 12:0025.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401788828Подведение итогов не позднее Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.) Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201425.12.2014 12:0025.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401788828Подведение итогов не позднее Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.) Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 2 – Колесные экскаваторы (3шт.)

    Начальная цена

    17 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки Продукции: г. Воронеж Условия поставки: до 31.12.2014 Транспортом Поставщика до склада Заказчика в пределах городской черты г. Воронежа по адресу: г. Воронеж ул. Пешестрелецкая 90 или г. Воронеж ул. Антакольского 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: Безналичный расчет, перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: Сроки и порядок оплаты: отсрочка платежа 60 календарных дней по факту поставки продукции Заказчику в соответствии с заявкой Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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