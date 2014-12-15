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Номер извещения
31401788183
Уникальный номер закупки
216/2014
Наименование закупки
поставка пива и пивоваренной продукции в ассортименте (далее - Товар) для нужд ОАО «Военторг - Юг».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
08.12.2014 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке пива и пивоваренной продукции в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 14:00 GMT +315.12.2014 14:0015.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401788183Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке пива и пивоваренной продукции в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 14:0015.12.2014 14:0015.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401788183Дата и время вскрытия заявок Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке пива и пивоваренной продукции в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.12.201416.12.2014 14:0016.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401788183Подведение итогов не позднее Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке пива и пивоваренной продукции в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик по поручению Заказчика берет на себя обязательство по поставке пива и пивоваренной продукции в ассортименте (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
Начальная цена
235 242,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2760 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чеченская Республика, с. БорзойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
52.25.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2760
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