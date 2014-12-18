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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку металлорукавов производства ОАО УАП "Гидравлика2

    Запрос предложений на поставку металлорукавов производства ОАО УАП "Гидравлика2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 15:0018.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412170Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлорукавов с "ПЗ" производства ОАО УАП "Гидравлика" БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку металлорукавов производства ОАО УАП "Гидравлика2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос предложений

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    fadeeva@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фадеева Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для металлургии

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлорукавов с "ПЗ" производства ОАО УАП "Гидравлика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 15:00 GMT +318.12.2014 15:0018.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412170Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлорукавов с "ПЗ" производства ОАО УАП "Гидравлика" Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2014 15:0018.12.2014 15:0018.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412170Дата и время вскрытия заявок Закупка металлорукавов с "ПЗ" производства ОАО УАП "Гидравлика" Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 15:0029.12.2014 15:0029.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412170Подведение итогов не позднее Закупка металлорукавов с "ПЗ" производства ОАО УАП "Гидравлика" Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 15:0029.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412170Подведение итогов не позднее Закупка металлорукавов с "ПЗ" производства ОАО УАП "Гидравлика" Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлорукавов с "ПЗ" производства ОАО УАП "Гидравлика"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    37 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад КМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 10%, 90% по факту поставки Доставка до склада КМ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.51

    Производство машин и оборудования для металлургии

    Документация лота

    Запрос предложений

    27.12.2016

    Извещение

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлорукава"

    Кол-во: 37

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