Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место оказания услуг: Россия, 129226, г. Москва, проспект Мира, д. 125. Срок оказания услуг: 1 год, в сроки, указанные в страховых полисах, выдаваемых в отношении каждого транспортного средства. Срок выдачи страхового полиса – не позднее 3 (трех) дней со дня перечисления страховой премии.Рассчитать логистику >