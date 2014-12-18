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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401787942
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
08.12.2014 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Почтовый адрес
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Контактный телефон
+7 499 181-02-66
Факс
+7 499 181-33-70
Адрес электронной почты
zakupki-gosniip@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2014 12:00 GMT +318.12.2014 12:0018.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401787942Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2014 12:0018.12.2014 12:0018.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401787942Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».
Начальная цена
45 294,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг: Россия, 129226, г. Москва, проспект Мира, д. 125. Срок оказания услуг: 1 год, в сроки, указанные в страховых полисах, выдаваемых в отношении каждого транспортного средства. Срок выдачи страхового полиса – не позднее 3 (трех) дней со дня перечисления страховой премии.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГосНИИП
Все закупки и тендеры АО ГосНИИП
Адрес местонахождения
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Отсутствуют
66
Документация лота
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