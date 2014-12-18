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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».

    Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 12:0018.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401787942Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401787942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Котировочная документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Государственный научно-исследовательский институт приборостроения
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Юридический адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Почтовый адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Контактный телефон

    +7 499 181-02-66

    Факс

    +7 499 181-33-70

    Адрес электронной почты

    zakupki-gosniip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 12:00 GMT +318.12.2014 12:0018.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401787942Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2014 12:0018.12.2014 12:0018.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401787942Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201425.12.2014 17:0025.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401787942Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) автотранспортных средств ОАО «ГосНИИП».

    Начальная цена

    45 294,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания услуг: Россия, 129226, г. Москва, проспект Мира, д. 125. Срок оказания услуг: 1 год, в сроки, указанные в страховых полисах, выдаваемых в отношении каждого транспортного средства. Срок выдачи страхового полиса – не позднее 3 (трех) дней со дня перечисления страховой премии.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата страховой премии производится безналичным перечислением Страхователем на расчетный счет Страховщика денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения Договора на основании Счета Страховщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГосНИИП
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Адрес местонахождения

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    66

    Страхование

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Котировочная документация

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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