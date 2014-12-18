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    Главная / Торги / Поставка легкового автомобиля Hyundai Genesis Premium

    Поставка легкового автомобиля Hyundai Genesis Premium

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 08:0018.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401787059Дата и время окончания срока приема заявок Легковой автомобиль Hyundai Genesis PremiumОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401787059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка легкового автомобиля Hyundai Genesis Premium

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    дк

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ

    Юридический адрес

    460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,

    Почтовый адрес

    460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1

    Контактный телефон

    +7 3532 70-34-81

    Факс

    +7 3532 70-24-13

    Адрес электронной почты

    ords.zakupki@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Евгений Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Легковой автомобиль Hyundai Genesis Premium

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 08:00 GMT +318.12.2014 08:0018.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401787059Дата и время окончания срока приема заявок Легковой автомобиль Hyundai Genesis PremiumОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 08:0019.12.2014 08:0019.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401787059Дата и время вскрытия заявок Легковой автомобиль Hyundai Genesis PremiumОренбург

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 08:0029.12.2014 08:0029.12.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401787059Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Hyundai Genesis PremiumОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 08:0029.12.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401787059Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Hyundai Genesis PremiumОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Hyundai Genesis Premium

    Начальная цена

    2 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,

    460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34

    ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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