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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412163Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412163

    Уникальный номер закупки

    283-ЗД/051214-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД 283-ЗД-051214-ОЗП

    Уведомление №283-ЗД/051214-ОЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 12:00 GMT +322.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412163Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2014 12:0023.12.2014 12:0023.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412163Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 11:0023.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412163Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412163Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1. Калибратор температуры КТ-110/А/СТБ/ГП; 2. Калибратор температуры КТ-650/М2/А/СТБ/ГП."

    Кол-во: 4

    Лот 2

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 12:00 GMT +322.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412163Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2014 12:0023.12.2014 12:0023.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412163Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 11:0023.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412163Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412163Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1. Калибратор давления Метран-517-1-160КА/1МА/2,5KD/25MA/25KC/6,3KD/60MB/6MA-П-0,04-ШPV-S; 2. Помпа PV 411-HP; 3. Помпа П-0,04; 4. Коммуникатор Метран-650-АК."

    Кол-во: 6

    Лот 3

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 12:00 GMT +322.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412163Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2014 12:0023.12.2014 12:0023.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412163Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 11:0023.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412163Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412163Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1.Быстросъемное соединение БС-70 2058.200.00; 2. Коллектор К2-70 2055.600.00."

    Кол-во: 10

    Лот 4

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 12:00 GMT +322.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412163Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2014 12:0023.12.2014 12:0023.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412163Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 11:0023.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412163Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412163Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1.Р3043 мост переносной постоянного тока; 2. Цифровой мультиметр FLUKE 18B."

    Кол-во: 4

    Лот 5

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 12:00 GMT +322.12.2014 12:0022.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412163Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2014 12:0023.12.2014 12:0023.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412163Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 11:0023.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412163Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412163Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений №283-ЗД/051214-ОЗП на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования для производственных нужд ЭНЕКС (ОАО).(5 ЛОТОВ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1. Калибратор Yоkogawa CA71; 2. Калибратор Yоkogawa CA150."

    Кол-во: 2

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    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012913
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот, УАЗ-220695-04, УАЗ-23632-333 Pickup (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот,...
    587732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП237155
    Насос 550Д22
    Насос 550Д22
    593485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211073123
    Поставка задвижек клиновых
    Поставка задвижек клиновых
    592321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    198 461
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
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    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012572
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    586349
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012651
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей АСТ-4А (ТТ-4М) (Рек. ЕСГ С-З региона для трансп. этансодерж. газа до Балтийского моря, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей АСТ-4А (ТТ-4М) (Рек. ЕСГ С-З...
    586517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080233
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (10)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593455
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    19 682 648
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Продажа (торги) б/у абонентского оборудования № ГП237153
    Процедура 18 Ростелеком - продажа бу оборудования (Сибирь)
    Процедура 18 Ростелеком - продажа бу оборудования (Сибирь)
    593467
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа (торги) б/у абонентского оборудования
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП147855
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); Причалы №1, №2 (тит.С1.1.1; С1.1.2; С1.1.24-ГР1); Причалы №3, №4 (тит.С1.1.3; С1.1.13)
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); ...
    568667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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