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Номер извещения
ГП412162
Уникальный номер закупки
227
Наименование закупки
Закупка фасонного металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
Natalia.S@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
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Двутавр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 13:30 GMT +316.12.2014 13:3016.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412162Дата и время окончания срока приема заявок ДвутаврМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2014 13:3016.12.2014 13:3016.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412162Дата и время вскрытия заявок ДвутаврМосква
Подведение итогов не позднее
17.12.2014 16:3017.12.2014 16:3017.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412162Подведение итогов не позднее ДвутаврМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.201417.12.2014 16:3017.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412162Подведение итогов не позднее ДвутаврМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двутавр
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 26.12.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2500
Кол-во: 3000
Кол-во: 602
Кол-во: 2100
Кол-во: 26200
Швеллер
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 13:30 GMT +316.12.2014 13:3016.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412162Дата и время окончания срока приема заявок ШвеллерМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2014 13:3016.12.2014 13:3016.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412162Дата и время вскрытия заявок ШвеллерМосква
Подведение итогов не позднее
17.12.2014 16:3017.12.2014 16:3017.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412162Подведение итогов не позднее ШвеллерМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.201417.12.2014 16:3017.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412162Подведение итогов не позднее ШвеллерМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Швеллер
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 26.12.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6500
Кол-во: 22310
Кол-во: 5400
Кол-во: 4600
Кол-во: 8200
Кол-во: 1000
Кол-во: 6200
Угол г/к
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 13:30 GMT +316.12.2014 13:3016.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412162Дата и время окончания срока приема заявок Угол г/кМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2014 13:3016.12.2014 13:3016.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412162Дата и время вскрытия заявок Угол г/кМосква
Подведение итогов не позднее
17.12.2014 16:3017.12.2014 16:3017.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412162Подведение итогов не позднее Угол г/кМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.201417.12.2014 16:3017.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412162Подведение итогов не позднее Угол г/кМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Угол г/к
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 26.12.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13000
Кол-во: 19320
Кол-во: 1100
Кол-во: 1000
Кол-во: 3200
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