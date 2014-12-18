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    Главная / Торги / Запрос предложений на поковки

    Запрос предложений на поковки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 06:0018.12.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412160Дата и время окончания срока приема заявок Запрос цен на поковкиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поковки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-35

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    e.urakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уракова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос цен на поковки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 06:00 GMT +318.12.2014 06:0018.12.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412160Дата и время окончания срока приема заявок Запрос цен на поковкиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2014 06:0018.12.2014 06:0018.12.2014 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412160Дата и время вскрытия заявок Запрос цен на поковкиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 15:0015.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412160Подведение итогов не позднее Запрос цен на поковкиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412160Подведение итогов не позднее Запрос цен на поковкиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос цен на поковки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.40.1

    Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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