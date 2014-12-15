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    Главная / Торги / Закупка сортового металлопроката

    Закупка сортового металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2014 13:0015.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412161Дата и время окончания срока приема заявок Круг, квадратМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412161

    Уникальный номер закупки

    226

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сортового металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    Natalia.S@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Круг, квадрат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 13:00 GMT +315.12.2014 13:0015.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412161Дата и время окончания срока приема заявок Круг, квадратМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 13:0015.12.2014 13:0015.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412161Дата и время вскрытия заявок Круг, квадратМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2014 16:3016.12.2014 16:3016.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412161Подведение итогов не позднее Круг, квадратМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201416.12.2014 16:3016.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412161Подведение итогов не позднее Круг, квадратМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Круг, квадрат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 26.12.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг 20"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 2"

    "Круг 24"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 3"

    "Круг 30"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Круг 32"

    Кол-во: 600

    "Позиция 5"

    "Круг 36"

    Кол-во: 10900

    "Позиция 6"

    "Круг 25"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Круг 85"

    Кол-во: 180

    "Позиция 8"

    "Круг 120"

    Кол-во: 180

    "Позиция 9"

    "Квадрат 10"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 10"

    "Квадрат 12"

    Кол-во: 1000

    Лот 2

    Сталь буровая шестигранная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 13:00 GMT +315.12.2014 13:0015.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412161Дата и время окончания срока приема заявок Сталь буровая шестиграннаяМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 13:0015.12.2014 13:0015.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412161Дата и время вскрытия заявок Сталь буровая шестиграннаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2014 16:3016.12.2014 16:3016.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412161Подведение итогов не позднее Сталь буровая шестиграннаяМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201416.12.2014 16:3016.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412161Подведение итогов не позднее Сталь буровая шестиграннаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сталь буровая шестигранная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 26.12.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сталь буровая шестигранная 25-7,6 дл.6-6,1м "

    Кол-во: 500

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