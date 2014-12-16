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Номер извещения
ГП412157
Уникальный номер закупки
225
Наименование закупки
Закупка труб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
Natalia.S@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Труба бесшовная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 13:00 GMT +316.12.2014 13:0016.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412157Дата и время окончания срока приема заявок Труба бесшовнаяОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2014 13:0016.12.2014 13:0016.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412157Дата и время вскрытия заявок Труба бесшовнаяОдинцово
Подведение итогов не позднее
17.12.2014 16:3017.12.2014 16:3017.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412157Подведение итогов не позднее Труба бесшовнаяОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба бесшовная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 26.12.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 230
Кол-во: 200
Кол-во: 220
Кол-во: 220
Кол-во: 2000
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 150
Кол-во: 800
Труба электросварная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 13:00 GMT +316.12.2014 13:0016.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412157Дата и время окончания срока приема заявок Труба электросварнаяОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2014 13:0016.12.2014 13:0016.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412157Дата и время вскрытия заявок Труба электросварнаяОдинцово
Подведение итогов не позднее
17.12.2014 16:3017.12.2014 16:3017.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412157Подведение итогов не позднее Труба электросварнаяОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба электросварная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 26.12.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6500
Кол-во: 16200
Кол-во: 61200
Трубы ВЧШГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 13:00 GMT +316.12.2014 13:0016.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412157Дата и время окончания срока приема заявок Трубы ВЧШГОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2014 13:0016.12.2014 13:0016.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412157Дата и время вскрытия заявок Трубы ВЧШГОдинцово
Подведение итогов не позднее
17.12.2014 16:3017.12.2014 16:3017.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412157Подведение итогов не позднее Трубы ВЧШГОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы ВЧШГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 26.12.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
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