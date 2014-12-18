Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 21:5918.12.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401786382Дата и время окончания срока приема заявок 1.Монтаж вентиляции от прессов цеха 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 424/11-14 (Приложение №1) 2.Монтаж вытяжной вентиляции зарядной электрокар цеха 160 в соответствии с локально сметным расчетом № 425/11-14 (Приложение №2) 3.Монтаж вентиляции от сушильных камер цеха 208 в соответствии с локально сметным расчетом № 389/10-14 (Приложение №3). 4.Монтаж вентиляции участка ТЗП, электромонтажные работы цех 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 390/10-14 (Приложение №4) ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401786382

    Уникальный номер закупки

    298/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт общеобменной, местной вентиляции на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ №298/25-2014 по Запросу котировок цен

    Приложения к техническому заданию (сметы)

    Документация к ИЗВЕЩЕНИЮ №298/25-2014 о проведении запроса цен

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    электромонтажные работы, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    1.Монтаж вентиляции от прессов цеха 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 424/11-14 (Приложение №1) 2.Монтаж вытяжной вентиляции зарядной электрокар цеха 160 в соответствии с локально сметным расчетом № 425/11-14 (Приложение №2) 3.Монтаж вентиляции от сушильных камер цеха 208 в соответствии с локально сметным расчетом № 389/10-14 (Приложение №3). 4.Монтаж вентиляции участка ТЗП, электромонтажные работы цех 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 390/10-14 (Приложение №4)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 21:59 GMT +318.12.2014 21:5918.12.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401786382Дата и время окончания срока приема заявок 1.Монтаж вентиляции от прессов цеха 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 424/11-14 (Приложение №1) 2.Монтаж вытяжной вентиляции зарядной электрокар цеха 160 в соответствии с локально сметным расчетом № 425/11-14 (Приложение №2) 3.Монтаж вентиляции от сушильных камер цеха 208 в соответствии с локально сметным расчетом № 389/10-14 (Приложение №3). 4.Монтаж вентиляции участка ТЗП, электромонтажные работы цех 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 390/10-14 (Приложение №4) Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2014 21:5918.12.2014 21:5918.12.2014 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401786382Дата и время вскрытия заявок 1.Монтаж вентиляции от прессов цеха 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 424/11-14 (Приложение №1) 2.Монтаж вытяжной вентиляции зарядной электрокар цеха 160 в соответствии с локально сметным расчетом № 425/11-14 (Приложение №2) 3.Монтаж вентиляции от сушильных камер цеха 208 в соответствии с локально сметным расчетом № 389/10-14 (Приложение №3). 4.Монтаж вентиляции участка ТЗП, электромонтажные работы цех 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 390/10-14 (Приложение №4) Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201425.12.2014 19:5925.12.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401786382Подведение итогов не позднее 1.Монтаж вентиляции от прессов цеха 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 424/11-14 (Приложение №1) 2.Монтаж вытяжной вентиляции зарядной электрокар цеха 160 в соответствии с локально сметным расчетом № 425/11-14 (Приложение №2) 3.Монтаж вентиляции от сушильных камер цеха 208 в соответствии с локально сметным расчетом № 389/10-14 (Приложение №3). 4.Монтаж вентиляции участка ТЗП, электромонтажные работы цех 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 390/10-14 (Приложение №4) Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.Монтаж вентиляции от прессов цеха 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 424/11-14 (Приложение №1) 2.Монтаж вытяжной вентиляции зарядной электрокар цеха 160 в соответствии с локально сметным расчетом № 425/11-14 (Приложение №2) 3.Монтаж вентиляции от сушильных камер цеха 208 в соответствии с локально сметным расчетом № 389/10-14 (Приложение №3). 4.Монтаж вентиляции участка ТЗП, электромонтажные работы цех 20 в соответствии с локально сметным расчетом № 390/10-14 (Приложение №4)

    Начальная цена

    1 086 330,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    54 316,53 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    54 316,53

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 298/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 298/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусматривается. Оплата выполненных работ производится в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2. Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течение пятнадцати календарных дней со дня начала работ. Все работы выполняются во вторую, третью смены и в выходные дни.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП237155
    Насос 550Д22
    Насос 550Д22
    593485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211073123
    Поставка задвижек клиновых
    Поставка задвижек клиновых
    592321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    198 461
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012572
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    586349
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012651
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей АСТ-4А (ТТ-4М) (Рек. ЕСГ С-З региона для трансп. этансодерж. газа до Балтийского моря, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей АСТ-4А (ТТ-4М) (Рек. ЕСГ С-З...
    586517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080233
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (10)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593455
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    19 682 648
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Продажа (торги) б/у абонентского оборудования № ГП237153
    Процедура 18 Ростелеком - продажа бу оборудования (Сибирь)
    Процедура 18 Ростелеком - продажа бу оборудования (Сибирь)
    593467
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа (торги) б/у абонентского оборудования
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП147855
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); Причалы №1, №2 (тит.С1.1.1; С1.1.2; С1.1.24-ГР1); Причалы №3, №4 (тит.С1.1.3; С1.1.13)
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); ...
    568667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014207
    Поставка оборудования и материалов для неразрушающего контроля для объекта Капитальный ремонт МГ, Лупинг Новопсков-Петровск, Ду 1400, инв.№000182, реконструируемый участок км 288,1 - 305,7. Замена участка, Надымское ЛПУМГ"
    Поставка оборудования и материалов для неразрушающего контроля для объекта Капитальный ремонт...
    593476
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить