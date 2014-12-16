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    Главная / Торги / Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2014 08:0016.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401786976Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401786976

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-55

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.12.2014 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 263-45-67

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чунихин Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2014 08:00 GMT +316.12.2014 08:0016.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401786976Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2014 08:1016.12.2014 08:1016.12.2014 08:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401786976Дата и время вскрытия заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.201417.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401786976Подведение итогов не позднее Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Начальная цена

    323 010,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20 (склад 1)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной представляет Покупателю счет на оплату в размере 100% от стоимости договора. Покупатель осуществляет оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 30 дней после подписания Сторонами договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прутки коррозионно-стойкие, жаропрочные 12Х18Н10Т, ф190мм"

    Кол-во: 158

    "Позиция 2"

    "Прутки коррозионно-стойкие 03Х12Н10МТР-ВД, ф130мм "

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Прутки горячекатаные коррозионно-стойкие 07Х16Н6-Ш, ф110 мм, ф120мм"

    Кол-во: 330

    "Позиция 4"

    "Прутки горячекатаные из коррозионно-стойкой стали марки 07Х16Н6, ф80мм, ф120мм"

    Кол-во: 260

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