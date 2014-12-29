Поставка изделий из дерева для строительных и отделочных работ, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401784803 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка изделий из дерева для строительных и отделочных работ, в соответствии с требованиями Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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