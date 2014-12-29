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Номер извещения
31401784503
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аппаратного комплекса – системы хранения данных, в соответствии со Спецификацией, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
08.12.2014 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чухланцева Ольга Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
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Поставка аппаратного комплекса – системы хранения данных, в соответствии со Спецификацией, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2014 10:00 GMT +329.12.2014 10:0029.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401784503Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратного комплекса – системы хранения данных, в соответствии со Спецификацией, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору)Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2014 10:0029.12.2014 10:0029.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401784503Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка аппаратного комплекса – системы хранения данных, в соответствии со Спецификацией, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору)Йошкар-Ола
Дата и время проведения
21.01.2015 10:0021.01.2015 10:0021.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401784503Дата и время проведения Поставка аппаратного комплекса – системы хранения данных, в соответствии со Спецификацией, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору)Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401784503Подведение итогов не позднее Поставка аппаратного комплекса – системы хранения данных, в соответствии со Спецификацией, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору)Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппаратного комплекса – системы хранения данных, в соответствии со Спецификацией, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору)
Начальная цена
3 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15, ОАО «Марийский машиностроительный завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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